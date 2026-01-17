«Краснодар» начал сборы без Кордобы

Нападающий Джон Кордоба пока не тренируется на сборе в ОАЭ.
Об этом сообщил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
«Джон получил повреждение в матче с ЦСКА. Восстановление чуть затянулось. Но скоро у него будет медобследование, и там уже определимся, когда он будет работать», – сказал Мусаев.
- Кордоба забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 16 матчах РПЛ.
- Контракт Кордобы истекает летом 2027 года.
- «Краснодар» после 18 туров лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.
Источник: «Матч ТВ»