«Краснодар» начал сборы без Кордобы

Нападающий Джон Кордоба пока не тренируется на сборе в ОАЭ.

Об этом сообщил главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

«Джон получил повреждение в матче с ЦСКА. Восстановление чуть затянулось. Но скоро у него будет медобследование, и там уже определимся, когда он будет работать», – сказал Мусаев.