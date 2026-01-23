Булыкин назвал условие для приглашения Мостового в «Спартак»

Дмитрий Булыкин не исключил, что в будущем Александр Мостовой возглавит «Спартак».

«Сейчас, может, Мостовой тренером станет. Я только двумя руками за. Верю и надеюсь, что он станет тренером. Не всe время же рассказывать в интервью, надо и поработать с кем-то.

Он может работать на уровне РПЛ. Нужно стать тренером, не только критиковать, а доказать, что он способен работать на уровне чемпионата России.

Сразу новичка в «Спартак» не поставят, но после работы в другом клубе, то он способен легко туда попасть, ведь он всe-таки легенда», – заявил Булыкин.