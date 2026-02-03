«Зенит» отреагировал на ошибку Трушечкина, перепутавшего имена Мостовых

«Зенит» отреагировал на слова комментатора матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ Романа Трушечкина.
Во время трансляции игры с «Динамо», в которой петербуржцы победили со счетом 2:1, Трушечкин дважды назвал вингера сине-бело-голубых Андрея Мостового Александром Мостовым.
«☝🏼 Андрей Мостовой. Просьба не путать», – говорится в сообщении «Зенита».
- В первом тайме у петербуржцев на 33-й минуте забил Александр Ерохин. Москвичи отыгрались на 59-й – отличился Бителло. Победный гол «Зенита» на 76-й минуте забил Нино.
- Андрей Мостовой принадлежит сине-бело-голубым с 2019 года. Александр Мостовой никогда не играл за «Зенит».
Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб «Зенит»»