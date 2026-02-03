«Зенит» отреагировал на ошибку Трушечкина, перепутавшего имена Мостовых

«Зенит» отреагировал на слова комментатора матча 1-го тура Зимнего кубка РПЛ Романа Трушечкина.

Во время трансляции игры с «Динамо», в которой петербуржцы победили со счетом 2:1, Трушечкин дважды назвал вингера сине-бело-голубых Андрея Мостового Александром Мостовым.

«☝🏼 Андрей Мостовой. Просьба не путать», – говорится в сообщении «Зенита».