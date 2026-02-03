Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Динамо» (2:1) в Зимнем кубке РПЛ.

Дебютный голевой пас за «Зенит» сделал Джон Джон.

Следующий соперник «Зенита» – «Краснодар» (6 февраля).

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

– Сергей Богданович, с победой! Принято считать, что в таких матчах для игроков важнее всего нагрузка, а она сегодня распределилась неравномерно. Почему?

– Много факторов: кто-то меньше играл и тренировался на первых сборах, получил меньше практики, кто-то будет больше играть в следующем матче. Мы пытаемся равномерно распределить нагрузку на игроков по ходу всех сборов. В Катаре почти все сыграли по тайму, сегодня кто-то сыграл 60 минут, а в следующий раз уже другие сыграют по 60 минут. В дальнейшем постараемся сделать так, чтобы игроки провели по полному матчу. Исходя из этих соображений мы и руководствовались выбором состава.

– В целом с точки зрения командных взаимодействий все ли вам понравилось?

– Самое главное, что по движению мы старались играть активно, высоко, но в каких-то моментах выключались, что понятно на данном этапе. По большей части никаких претензий к игрокам нет. Ребята старались, играли, местами получалось хорошо, но были и какие-то ошибки, что естественно. Это была игра против хорошей команды, которая пойдет в копилку подготовки к возобновлению сезона.