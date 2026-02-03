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Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо»

3 февраля, 18:31
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Динамо» (2:1) в Зимнем кубке РПЛ.

  • Дебютный голевой пас за «Зенит» сделал Джон Джон.
  • Следующий соперник «Зенита» – «Краснодар» (6 февраля).
  • Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

– Сергей Богданович, с победой! Принято считать, что в таких матчах для игроков важнее всего нагрузка, а она сегодня распределилась неравномерно. Почему?

– Много факторов: кто-то меньше играл и тренировался на первых сборах, получил меньше практики, кто-то будет больше играть в следующем матче. Мы пытаемся равномерно распределить нагрузку на игроков по ходу всех сборов. В Катаре почти все сыграли по тайму, сегодня кто-то сыграл 60 минут, а в следующий раз уже другие сыграют по 60 минут. В дальнейшем постараемся сделать так, чтобы игроки провели по полному матчу. Исходя из этих соображений мы и руководствовались выбором состава.

– В целом с точки зрения командных взаимодействий все ли вам понравилось?

– Самое главное, что по движению мы старались играть активно, высоко, но в каких-то моментах выключались, что понятно на данном этапе. По большей части никаких претензий к игрокам нет. Ребята старались, играли, местами получалось хорошо, но были и какие-то ошибки, что естественно. Это была игра против хорошей команды, которая пойдет в копилку подготовки к возобновлению сезона.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Зимний кубок РПЛ Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Семак Сергей
Комментарии (2)
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Император Бомжей
1770133653
Классический комментарий, любого тренера РПЛ со сборов))) Сейчас все под нагрузками, есть над чем работать, смотрим составы и наигрываем связи
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Юбиляр
1770139104
"По большей части никаких претензий к игрокам нет, но чувства стыда за команду не проходит" ЗПРФ! Гыгыгы (не я это сказал - Семак сознался) Гыгыгы.
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