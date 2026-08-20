Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх пятого тура чемпионата России.
Центральную встречу тура между «Спартаком» и «Зенитом» прокомментируют Роман Трушечкин и Тимур Журавель.
22 августа (суббота)
«Факел» – «Оренбург»: Олег Пирожков;
«Ахмат» – «Ростов»: Михаил Моссаковский, Адам Ахмадов;
ЦСКА – «Локомотив»: Георгий Черданцев, Дмитрий Жичкин;
23 августа (воскресенье)
«Акрон» – «Крылья Советов»: Александр Аксенов, Петр Коптев;
«Динамо» – «Родина»: Константин Генич, Сергей Дурасов;
«Динамо Мх» – «Краснодар»: Дмитрий Шнякин, Абакар Ибрагимов;
«Спартак» – «Зенит»: Роман Трушечкин, Тимур Журавель;
24 августа (понедельник)
«Балтика» – «Рубин»: Артем Шмельков, Петр Денисов.
Источник: «Матч ТВ»