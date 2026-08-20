Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ

«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов, которые будут работать на играх пятого тура чемпионата России.

Центральную встречу тура между «Спартаком» и «Зенитом» прокомментируют Роман Трушечкин и Тимур Журавель.

22 августа (суббота)

«Факел» – «Оренбург»: Олег Пирожков;

«Ахмат» – «Ростов»: Михаил Моссаковский, Адам Ахмадов;

ЦСКА – «Локомотив»: Георгий Черданцев, Дмитрий Жичкин;

23 августа (воскресенье)

«Акрон» – «Крылья Советов»: Александр Аксенов, Петр Коптев;

«Динамо» – «Родина»: Константин Генич, Сергей Дурасов;

«Динамо Мх» – «Краснодар»: Дмитрий Шнякин, Абакар Ибрагимов;

«Спартак» – «Зенит»: Роман Трушечкин, Тимур Журавель;

24 августа (понедельник)

«Балтика» – «Рубин»: Артем Шмельков, Петр Денисов.