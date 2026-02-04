Мостовой высказался об уходе Чалова из ПАОКа

Александр Мостовой прокомментировал готовящийся переход Федора Чалова из ПАОКа в предпоследнюю команду чемпионата Турции.

Сообщалось, что «Кайсериспор» возьмет российского форварда в бесплатную аренду без опции выкупа.

«Он там вообще не играет, тяжело нынешнему поколению в Европе. Уехало пять человек, из них двое только играют.

Переход в Турцию – правильное решение, надо играть Чалову. Странно, что не в Россию возвращается.

Отличие нашего поколения в том, что мы были голодные. Сейчас же нет смысла одно место рвать, и в России кормят хорошо», – заявил Мостовой.