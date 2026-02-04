Введите ваш ник на сайте
Мостовой высказался об уходе Чалова из ПАОКа

Сегодня, 01:10
2

Александр Мостовой прокомментировал готовящийся переход Федора Чалова из ПАОКа в предпоследнюю команду чемпионата Турции.

Сообщалось, что «Кайсериспор» возьмет российского форварда в бесплатную аренду без опции выкупа.

«Он там вообще не играет, тяжело нынешнему поколению в Европе. Уехало пять человек, из них двое только играют.

Переход в Турцию – правильное решение, надо играть Чалову. Странно, что не в Россию возвращается.

Отличие нашего поколения в том, что мы были голодные. Сейчас же нет смысла одно место рвать, и в России кормят хорошо», – заявил Мостовой.

  • Чалов в этом сезоне провел за ПАОК 24 матча, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
  • Он не выходил на поле в последних 7 встречах.
  • В «Кайсериспоре» уже играют два россиянина – вингер Денис Макаров и нападающий Герман Онугха.

Источник: «Советский спорт»
Греция. Суперлига Турция. Суперлига ПАОК Кайсериспор Чалов Федор Мостовой Александр
TOMSON
1770157099
Разница в том, что когда Мостовой с Карпиным уезжали вся эта система трансферов только набирала обороты. В Испании еще играли в основном Испанцы в Англии англичане и тд. Сейчас везде играют африканцы и южноамериканцы. И неважно под каким флагам они числятся. Конкуренция и требования сильно выше
Ответить
zigbert
1770187168
Если уж у Федора не получилось то лучше возвращаться домой. В РПЛ ему нашлось бы место.
Ответить
