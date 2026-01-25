«Зачехленному» Чалову дали совет, что делать дальше

Павел Коваль, первый тренер форварда ПАОКа Федора Чалова, прокомментировал ситуацию с игроком.

Нападающий перестал попадать в заявку греков на матчи.

«Если Фeдор не играет, надо уходить. Меня удивляет, что о нeм совсем не пишут. Но какой европейский клуб его будет брать, если у нет практики в ПАОКе? Если только клуб из какой-нибудь низшей лиги. Может, поехать в Турцию.

Конечно, можно попробовать: одному тренеру он нужен, другому – нет. Однако каким бомбардиром он был в ЦСКА и каким является сейчас в ПАОКе – это две большие разницы. Федя «Реалу» забивал, а сейчас даже в заявку не попадает. Жаль, конечно», – сказал Коваль.