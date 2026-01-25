Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зачехленному» Чалову дали совет, что делать дальше

Сегодня, 00:34
4

Павел Коваль, первый тренер форварда ПАОКа Федора Чалова, прокомментировал ситуацию с игроком.

Нападающий перестал попадать в заявку греков на матчи.

«Если Фeдор не играет, надо уходить. Меня удивляет, что о нeм совсем не пишут. Но какой европейский клуб его будет брать, если у нет практики в ПАОКе? Если только клуб из какой-нибудь низшей лиги. Может, поехать в Турцию.

Конечно, можно попробовать: одному тренеру он нужен, другому – нет. Однако каким бомбардиром он был в ЦСКА и каким является сейчас в ПАОКе – это две большие разницы. Федя «Реалу» забивал, а сейчас даже в заявку не попадает. Жаль, конечно», – сказал Коваль.

  • 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года.
  • С тех пор игрок провел за команду 64 матча, забил 8 голов, сделал 8 ассистов.
  • Контракт форварда с клубом действует до лета 2027-го.

Еще по теме:
Луческу «зачехлил» Чалова в ПАОКе 2
В ПАОКе ответили на вопрос о предложениях по Чалову
Реакция ПАОКа на новость об уходе Чалова в «Зенит» 3
Источник: «Чемпионат»
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК Чалов Федор
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1769290592
домой надо ехать его уровень понятен
Ответить
boris63
1769312740
Он и в ЦСКА был шлаком, его уровень пердив. Раз случайно выстрелил, жаль что сразу не сплавили.
Ответить
evgevg13
1769313592
Возрожденные Химки ждут Чалова...
Ответить
zigbert
1769319603
Конечно надо уходить. И лучше всего вернуться в РПЛ,где его могут взять команды из второй восьмёрки.
Ответить
Главные новости
«Зенит» сократил бюджет клуба, но финансирование 1-й команды оставил без изменений
09:29
1
Стало известно, грозит ли Семаку увольнение из «Зенита»
09:25
Решение УЕФА по сборной России, медосмотр Сауся для «Спартака», дата ухода Гвардиолы из «Сити» и другие новости
01:11
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» победу над «Вильярреалом» (2:0) и выход в лидеры
00:57
Названа конкретная дата, когда Артига возглавит «Спартак»
00:10
6
Фанаты «Зенита» безжалостно унизили Соболева
Вчера, 23:55
17
Захаряна предложили клубу РПЛ
Вчера, 23:41
6
Болельщики «Зенита» отреагировали на уход Кассьерры
Вчера, 23:27
2
«Спартак» покупает «русского Бэйла»
Вчера, 22:50
13
АПЛ. «Борнмут» на 95-й минуте вырвал победу над «Ливерпулем» (3:2)
Вчера, 22:26
1
Все новости
Все новости
«Зачехленному» Чалову дали совет, что делать дальше
00:34
4
Луческу «зачехлил» Чалова в ПАОКе
23 января
2
В ПАОКе ответили на вопрос о предложениях по Чалову
18 января
В ПАОКе прокомментировали новость о переговорах с ЦСКА по Чалову
2025.12.19 14:48
2
ПАОК принял окончательное решение по Чалову
2025.12.17 18:27
7
Пономарев разнес Чалова: «Даже в ФНЛ бы не прижился»
2025.12.16 23:23
4
Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе
2025.12.16 20:55
2
Агент Чалова откровенно высказался о будущем форварда в ПАОКе
2025.12.15 20:44
9
ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина
2025.12.15 18:36
10
ФотоРоссиянин стал игроком месяца в европейском чемпионате
2025.12.10 19:03
7
Оздоев сделал дубль за ПАОК – россиянин занимает 2-е место в гонке бомбардиров в Греции
2025.11.30 22:16
2
Реакция ПАОКа на интерес ЦСКА к Чалову
2025.11.13 16:55
2
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
2025.11.06 12:32
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова
2025.11.06 11:11
5
Отец Оздоева объяснил всплеск результативности Магомеда
2025.11.03 18:48
Россиянин идет 2-м в гонке бомбардиров чемпионата Греции
2025.11.02 23:31
2
Оздоев сделал дубль в матче чемпионата Греции
2025.10.26 22:34
«Панатинаикос» назначил экс-тренера «Реала», выигравшего ЛЧ
2025.10.24 11:52
Бенитес нашел новую команду после отказа «Спартака»
2025.10.23 19:30
3
Чалов получил травму
2025.10.06 09:16
Чалов забил первый гол в сезоне чемпионата Греции
2025.09.28 21:41
Чалов забил Лодыгину в Кубке Греции
2025.09.17 18:38
«Панатинаикос» уволил экс-тренера «Спартака»
2025.09.15 17:31
1
Оздоев забил гол и сделал результативную передачу в матче за ПАОК
2025.09.15 00:26
ФотоАЕК Николича арендовал экс-игрока «Локомотива»
2025.09.12 19:48
2
Экс-игрок «Факела» и «Ростова» Калинин нашел себе клуб в Европе
2025.09.12 09:25
Стало известно, будет ли Черышев завершать карьеру
2025.09.07 16:26
В ПАОКе ответили, останется ли Чалов в команде
2025.08.28 17:57
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 