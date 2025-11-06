Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова

Нападающий ПАОКа Федор Чалов близок к смене команды.
Главный тренер Рэзван Луческу не рассчитывает на игрока – он считает, что 27-летний россиянин не справляется с поставленными задачами.
Тренер предложил руководству продать или отдать в аренду форварда, проигравшего конкуренцию Георгиосу Якумакису.
Луческу уже составил список футболистов, способных усилить атаку ПАОКа в случае ухода Чалова:
- Александер Еремеефф («Панатинаикос»);
- Ливай Гарсия («Спартак»);
- Герасимос Митоглу (АЕК).
Источник: «Mash на спорте»