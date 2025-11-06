Введите ваш ник на сайте
Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова

Сегодня, 11:11
2

Нападающий ПАОКа Федор Чалов близок к смене команды.

Главный тренер Рэзван Луческу не рассчитывает на игрока – он считает, что 27-летний россиянин не справляется с поставленными задачами.

Тренер предложил руководству продать или отдать в аренду форварда, проигравшего конкуренцию Георгиосу Якумакису.

Луческу уже составил список футболистов, способных усилить атаку ПАОКа в случае ухода Чалова:

  • Александер Еремеефф («Панатинаикос»);
  • Ливай Гарсия («Спартак»);
  • Герасимос Митоглу (АЕК).

Источник: «Mash на спорте»
Греция. Суперлига ПАОК Чалов Федор Луческу Рэзван
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1762420836
Недолго музыка играла, недолго Федя танцевал...
Ответить
MaxRnD
1762422095
Как в команде заиграет игрок зависит в первую очередь от тренера
Ответить
