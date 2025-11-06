Тренер ПАОКа попросил избавиться от Чалова

Нападающий ПАОКа Федор Чалов близок к смене команды.

Главный тренер Рэзван Луческу не рассчитывает на игрока – он считает, что 27-летний россиянин не справляется с поставленными задачами.

Тренер предложил руководству продать или отдать в аренду форварда, проигравшего конкуренцию Георгиосу Якумакису.

Луческу уже составил список футболистов, способных усилить атаку ПАОКа в случае ухода Чалова: