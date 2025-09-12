Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Экс-игрок «Факела» и «Ростова» Калинин нашел себе клуб в Европе

Экс-игрок «Факела» и «Ростова» Калинин нашел себе клуб в Европе

Сегодня, 09:20

Россиянин Игорь Калинин подписал контракт с греческим «Пансерраикосом». Контракт до конца сезона.

29-летний латераль пришел свободным агентом из «Ростова».

Источник: Transfermarkt
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига Трансферы Факел Пансерраикос Калинин Игорь
