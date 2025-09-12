Экс-игрок «Факела» и «Ростова» Калинин нашел себе клуб в Европе

Россиянин Игорь Калинин подписал контракт с греческим «Пансерраикосом». Контракт до конца сезона.
29-летний латераль пришел свободным агентом из «Ростова».
- 29-летний защитник играл в РПЛ за «Краснодар», «Рубин», «Динамо», «Урал», «Ростов» и «Факел».
- В прошлом сезоне Калинин выступал в воронежском клубе на правах аренды, провел 24 матча, отметился 1 ассистом.
- Ожидается, что россиянин дебютирует за «Пансерраикос» 20 сентября в домашней игре 4-го тура чемпионата Греции с «Атромитосом».
Источник: Transfermarkt