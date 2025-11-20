Калинин: «Футболисты, рассказывающие, что тратят 100 тысяч рублей в месяц, говорят неправду»

Футболист греческого «Пансерраикоса» Игорь Калинин ответил на вопрос о тратах.

– Если в Греции всe настолько удобно, то и тратишь немного? 1000 евро в месяц хватит?

– Ты прикалываешься? Ха-ха! У меня жена, двое детей. А ещe содержу маму и бабушку. Сейчас в комментариях начнут хейтить, но ведь на такую сумму невозможно выжить вчетвером. Футболисты, которые рассказывают, что тратят 100 тысяч в месяц, говорят неправду. Я плачу за дом, столько же стоят садик и школа – они частные. Ещe платим за аренду машины.

– Одному бы хватило такой суммы?

– Вообще спокойно, даже не заморачиваясь. Если не брать обязательные расходы: аренда дома, машины. Чисто на еду. А так – нет, конечно. Даже не буду называть сумму, которую трачу.