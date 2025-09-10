Российский защитник перейдет в чемпионат Греции

Российский защитник Игорь Калинин перейдет в греческий «Пансерраикос» на правах свободного агента. Игрок, с которым летом расстался «Ростов», подписал соглашение с новым клубом на один сезон с окладом 200–250 тысяч евро в год.

В контракте прописаны отступные в размере 300 тысяч евро. Калинин должен вылететь в Грецию уже в субботу. Официально трансфер еще не подтвержден.

«Во мне были заинтересованы вице-президент и главный тренер «Пансерраикоса». Я подписал соглашение с клубом еще в прошлом месяце. Мне предоставили машину и оплатили квартиру. Сейчас жду, когда будут готовы все документы для вылета в Грецию.

Когда появился вариант с «Пансерраикосом», то решили с супругой: «А почему нет?» Я хочу выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новой лиге.

Греция – хорошая страна с неплохим чемпионатом. Есть четыре топ-клуба, которые играют в еврокубках. Хочется помочь «Пансерраикосу» попасть в первую восьмерку», – рассказал Калинин.