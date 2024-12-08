Чалов отметился голевой передачей в чемпионате Греции

Нападающий ПАОК Федор Чалов сделал голевую передачу в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции с «Пансерраикосом». После паса россиянина Шола Шоретире отправил мяч в сетку на 87-й минуте. Этот гол установил окончательный счет в игре – 4:1 в пользу ПАОК.

Чалов вышел на замену на 64-й минуте встречи.

Другой россиянин в ПАОК Магомед Оздоев играл с первых минут и был заменен на 78-й.