Чалов отметился голевой передачей в чемпионате Греции

Нападающий ПАОК Федор Чалов сделал голевую передачу в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции с «Пансерраикосом». После паса россиянина Шола Шоретире отправил мяч в сетку на 87-й минуте. Этот гол установил окончательный счет в игре – 4:1 в пользу ПАОК.
Чалов вышел на замену на 64-й минуте встречи.
Другой россиянин в ПАОК Магомед Оздоев играл с первых минут и был заменен на 78-й.
- Чалов в 21 встрече за клуб из Салоников забил 2 гола и отдал 4 передачи.
- ПАОК занимае в чемпионате Греции второе место с 27 очками после 14 матчей. Команда отстает от лидирующего «Олимпиакоса» на 3 очка.