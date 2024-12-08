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    Чалов отметился голевой передачей в чемпионате Греции

    Нападающий ПАОК Федор Чалов сделал голевую передачу в гостевом матче 14-го тура чемпионата Греции с «Пансерраикосом». После паса россиянина Шола Шоретире отправил мяч в сетку на 87-й минуте. Этот гол установил окончательный счет в игре – 4:1 в пользу ПАОК.

    Чалов вышел на замену на 64-й минуте встречи.

    Другой россиянин в ПАОК Магомед Оздоев играл с первых минут и был заменен на 78-й.

    • Чалов в 21 встрече за клуб из Салоников забил 2 гола и отдал 4 передачи.
    • ПАОК занимае в чемпионате Греции второе место с 27 очками после 14 матчей. Команда отстает от лидирующего «Олимпиакоса» на 3 очка.

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.12.2024 19:34
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