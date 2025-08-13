Реакция Чалова на новость про уход из ПАОКа

Нападающий ПАОКа Федор Чалов опубликовал пост на фоне слухов о своем будущем.

Сообщалось, что «Кайсериспор» сделал официальное предложение об аренде российского футболиста.

Также СМИ писали, что Чалова обокрали на пляже в Халкидиках. Злоумышленники якобы забрали сумку с 200 евро и документами.

«Сижу в самолете по пути в Австрию, все еще с паспортом и документами, и читаю «свежую» прессу.

Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОК», – написал Чалов в своем телеграм-канале.