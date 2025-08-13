Введите ваш ник на сайте
Реакция Чалова на новость про уход из ПАОКа

Сегодня, 20:58

Нападающий ПАОКа Федор Чалов опубликовал пост на фоне слухов о своем будущем.

  • Сообщалось, что «Кайсериспор» сделал официальное предложение об аренде российского футболиста.
  • Также СМИ писали, что Чалова обокрали на пляже в Халкидиках. Злоумышленники якобы забрали сумку с 200 евро и документами.

«Сижу в самолете по пути в Австрию, все еще с паспортом и документами, и читаю «свежую» прессу.

Надеюсь на вашу поддержку в завтрашнем матче ПАОК», – написал Чалов в своем телеграм-канале.

  • Чалов провел в ПАОКе один год: 40 матчей, 5 голов, 7 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа 7
В ПАОКе отреагировали на преступление, связанное с Чаловым 3
Чалова обокрали на пляже в Греции 4
Источник: телеграм-канал Федора Чалова
Греция. Суперлига ПАОК Кайсериспор Чалов Федор
