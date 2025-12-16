Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе

Нападающий ПАОКа Федор Чалов дал комментарий по поводу своего будущего в греческом клубе.
Ранее агент Шандор Варга заявил о желании российского футболиста сменить команду: «Ему там некомфортно, виноват тренер. Очень надеюсь, что он уйдет зимой».
«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени.
Все, что он сказал – неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОКа.
Проблем с этим, слава Богу, нет. На всякий пожарный обозначу, что мои дела ведет агентство Base Soccer Agency», – сказал Чалов.
- 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
- Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
- Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
- Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова