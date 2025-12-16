Введите ваш ник на сайте
Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе

16 декабря, 20:55
2

Нападающий ПАОКа Федор Чалов дал комментарий по поводу своего будущего в греческом клубе.

Ранее агент Шандор Варга заявил о желании российского футболиста сменить команду: «Ему там некомфортно, виноват тренер. Очень надеюсь, что он уйдет зимой».

«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени.

Все, что он сказал – неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОКа.

Проблем с этим, слава Богу, нет. На всякий пожарный обозначу, что мои дела ведет агентство Base Soccer Agency», – сказал Чалов.

  • 27-летний Чалов в ПАОКе с августа 2024 года
  • Он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 61 матче.
  • Контракт форварда с греками действует до лета 2027-го.
  • Его рыночная стоимость – 5,5 миллиона евро.

Еще по теме:
Агент Чалова откровенно высказался о будущем форварда в ПАОКе 9
ПАОК хочет избавиться от Чалова: известна причина 10
В ЦСКА оценили возможность возвращения Чалова 4
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Греция. Суперлига ПАОК Чалов Федор
Комментарии (2)
Dr Metal
1765917583
Кто бы не вел, с такой статистикой максимум в московское Торпедо. Жаль года три четыре назад в Англию не продали за 30
