Чалов открестился от слов агента о будущем в ПАОКе

Нападающий ПАОКа Федор Чалов дал комментарий по поводу своего будущего в греческом клубе.

Ранее агент Шандор Варга заявил о желании российского футболиста сменить команду: «Ему там некомфортно, виноват тренер. Очень надеюсь, что он уйдет зимой».

«Варга не мой агент и не представляет мои интересы. Не знаю, почему он высказывается от моего имени.

Все, что он сказал – неправда и ко мне никакого отношения не имеет. Об этом я уже сообщил руководству и главному тренеру ПАОКа.

Проблем с этим, слава Богу, нет. На всякий пожарный обозначу, что мои дела ведет агентство Base Soccer Agency», – сказал Чалов.