Новые данные о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Зенит».

26-летний футболист получил разрешение отправиться с петербургской командой на первый зимний сбор.

«Игорь Дивеев отправится с «Зенитом» на сбор в Катар. Обязательный перед заключением контракта медицинский осмотр пройден, тесты он пройдет в центре Aspire в Дохе.

Официальное объявление состоится после завершения юридических формальностей, так что де-факто сделка практически завершена», – сообщил источник.