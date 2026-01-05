Новые данные о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Зенит».
26-летний футболист получил разрешение отправиться с петербургской командой на первый зимний сбор.
«Игорь Дивеев отправится с «Зенитом» на сбор в Катар. Обязательный перед заключением контракта медицинский осмотр пройден, тесты он пройдет в центре Aspire в Дохе.
Официальное объявление состоится после завершения юридических формальностей, так что де-факто сделка практически завершена», – сообщил источник.
- Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года: 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
- Его обменяют на Лусиано Гонду с доплатой со стороны «Зенита».
Источник: Bobsoccer