Новые данные о переходе Дивеева из ЦСКА в «Зенит»

5 января, 22:39
6

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев успешно прошел медосмотр перед трансфером в «Зенит».

26-летний футболист получил разрешение отправиться с петербургской командой на первый зимний сбор.

«Игорь Дивеев отправится с «Зенитом» на сбор в Катар. Обязательный перед заключением контракта медицинский осмотр пройден, тесты он пройдет в центре Aspire в Дохе.

Официальное объявление состоится после завершения юридических формальностей, так что де-факто сделка практически завершена», – сообщил источник.

  • Дивеев выступал за ЦСКА с 2019 года: 203 матча, 20 голов, 5 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
  • Его обменяют на Лусиано Гонду с доплатой со стороны «Зенита».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Гонду Лусиано
Император 1
1767642555
Отлично
BRO_football
1767643453
До сих пор звучит как бред. Надеюсь, трансфер не состоится.
Интерес
1767643734
Попутного ветра,бройлер.
Snek
1767661240
Никого до сих пор не смущает, что Дивеев защитник, который забил больше нападающего Гонду.
boris63
1767664849
Ничего страшного, справимся и не такое переживали.
