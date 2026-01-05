Мостовой высказался о перспективах «Спартака» при Карседо

Александр Мостовой прокомментировал ожидания от работы Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

«Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть «Спартак» в гонку. Состав у клуба очень сильный.

Почти все зависит от игроков, а не от конкретного тренера. Посмотрим, на что они будут способны, и как будут настроены», – сказал Мостовой.