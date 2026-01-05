Мостовой высказался о перспективах «Спартака» при Карседо

Александр Мостовой прокомментировал ожидания от работы Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».
«Успехи на старте работы этого тренера могут вернуть «Спартак» в гонку. Состав у клуба очень сильный.
Почти все зависит от игроков, а не от конкретного тренера. Посмотрим, на что они будут способны, и как будут настроены», – сказал Мостовой.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
Источник: ТАСС