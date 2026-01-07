Канчельскис намекнул, почему «Зенит» победит в РПЛ

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» в этом сезоне победит в РПЛ из-за юбилея клуба.

«Второй сезон всегда самый сложный – и для игроков, и для тренеров. Если «Краснодар» сможет защитить титул, это будет великолепно. Но, на мой взгляд, в этом сезоне первое место всe-таки займeт «Зенит». Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и всe такое», – сказал Канчельскис.

«Зенит» после 18 туров занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками. У лидирующего «Краснодара» на счету 40 очков.