Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис намекнул, почему «Зенит» победит в РПЛ

7 января, 09:12
12

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» в этом сезоне победит в РПЛ из-за юбилея клуба.

«Второй сезон всегда самый сложный – и для игроков, и для тренеров. Если «Краснодар» сможет защитить титул, это будет великолепно. Но, на мой взгляд, в этом сезоне первое место всe-таки займeт «Зенит». Вы сами понимаете, потому что сто лет клубу и всe такое», – сказал Канчельскис.

«Зенит» после 18 туров занимает 2-е место в РПЛ с 39 очками. У лидирующего «Краснодара» на счету 40 очков.

  • В прошлом чемпионате России «Зенит» завоевал серебряные медали.
  • «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
  • Клуб решил сделать юбилейным не прошлый сезон, а нынешний.

Еще по теме:
В Бразилии раскрыли итоговую стоимость трансфера Жерсона из «Зенита» в «Крузейро» 1
«Зенит» принял предложение «Крузейро» по Жерсону 7
Зенитовец Гонду приблизился к переходу в ЦСКА 6
Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Канчельскис Андрей
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Benifacto
1767767238
мне одному кажется что это прям вот Мостовой 2.0?
Ответить
Красногвардейчик
1767767703
тролль))
Ответить
Император Бомжей
1767769630
Сто лет, это по Питерскому летоисчислению, в том году было сто лет, а так можно и на следующий год сотку перенести. Тут вообще 4 клуба за чемпионство точно бороться будут в этом году))
Ответить
NewLife
1767773329
Победит Динамо...(Брянск)
Ответить
Айболид
1767773960
".... и всe такое" ? кто они эти "все такое" ? может все такИе или всЁ такое ?
Ответить
boris63
1767774792
Все возможно, если и всё такое. Но лучше посмотрим по весне.
Ответить
Интерес
1767776933
Неточность,надо -" второй год клубу сто лет".
Ответить
Чилим.
1767777113
Сколько заплатили этому товарищу за столь искромётный перл?
Ответить
Азбука
1767779469
С одной стороны Зенит остаётся в гонке за лидерство. С другой стороны главный спонсор демонстративно уменьшает финансовую поддержку, а значит ставки на победу любой ценой нет. Грозит новый лимит на легов, что требует начала перестройки уже в эту паузу чемпионата, а тогда будет нужно время для сыгранности и соответственно увеличение вероятности некоторой потери качества игры на весенний остаток чемпионата.
Ответить
Garrincha58
1767784320
Зенит не победит это точно также, как сам Канчельскис никогда не возглавит МЮ
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 