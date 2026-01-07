Семин оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»

Российский тренер Юрий Семин высказался о готовящемся обмене футболистами между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.

«Эта сделка, на мой взгляд, в интересах двух команд. Другое дело – были ли интересы у игроков? Этого мы не знаем.

Наверное, они тоже с удовольствием восприняли это решение. У ЦСКА не хватает нападающего, а у «Зенита» – защитника.

Хорошего игрока из обороны поменяли на хорошего игрока из атаки. Вот и всe.

По-профессиональному то, что сделали два клуба – это правильно. И, на мой взгляд, это укрепит и один клуб, и второй», – заявил Сeмин.