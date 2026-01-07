Экс-игрок ЦСКА – о назначении Карседо: «Спартак» ходит с граблями десятый год»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о назначении Хуана Карседо главным тренером «Спартака».
«Мы про него знаем, что в Испании он работал плохо. Первое место на Кипре… Шпилевский там выиграл золото и на каком месте «Пари НН» сейчас?
Если бы Романова оставили, то было бы логичнее. «Спартак» ходит с граблями десятый год. Если вы хотите стать чемпионами, то нужно брать тренеров уровня Хиддинка, Спаллетти», – сказал Гришин.
Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Он уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
- Ранее испанец возглавлял «Пафос», который под его руководством выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
Источник: «Матч ТВ»