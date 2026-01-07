На Баринова появился новый претендент в Европе

Ситуация вокруг капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова может резко измениться.

Вместо ЦСКА футболист, есть вероятность, окажется в АЕКе.

«Баринов может продолжить карьеру в Греции. В нeм заинтересован экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

Новым претендентом на полузащитника стал афинский АЕК, который сейчас идeт на первом месте в таблице чемпионата Греции. Клуб намерен предложить Баринову улучшенный контракт, а москвичам заплатить около 1,5 миллионов евро за то, чтобы забрать игрока зимой.

Тренером АЕКа является Марко Николич. Именно он заинтересован в приглашении Баринова, с которым работал в «Локо». Тренер уверяет, что ему нужен крепкий игрок в опорную зону», – написал источник.