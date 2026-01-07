Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, как ЦСКА выиграл борьбу за Воронова у «Спартака» и «Зенита»

Стало известно, как ЦСКА выиграл борьбу за Воронова у «Спартака» и «Зенита»

7 января, 09:56
16

ЦСКА и «Зенит» почти одновременно вступили в переговоры по трансферу 18-летнего нападающего Максима Воронова из «Урала».

Петербуржцы предложили за форварда 350 миллионов рублей, а москвичи – 450. Сам игрок также хотел перейти к красно-синим.

Спустя какое-то время «Спартак» запросил стоимость игрока. Красно-белым сообщили, что Воронов переходит в ЦСКА. Однако в «Спартаке» заверили, что готовы заплатить больше конкурентов.

В неформальной беседе им объявили ценник в 1 миллиард рублей. «Спартак» был готов торговаться по условиям и настаивал на полноценных переговорах. У красно-белых ранее установились хорошие отношения с «Уралом», после того как москвичи в 2024 году взяли у екатеринбуржцев полузащитника Игоря Дмитриева.

Однако к тому моменту красно-синие и уральцы уже ударили по рукам на самом высоком уровне и откатить трансфер оказалось никак нельзя, несмотря на то, что «Спартак» мог заплатить в 2 раза больше. По итогу Воронов перешел в ЦСКА, о чем клуб объявил 31 декабря.

  • В этом сезоне форвард провел за «Урал» 15 матчей, забил 4 гола.
  • Он подписал контракт с ЦСКА сроком до середины 2030 года.

Еще по теме:
Зенитовец Гонду приблизился к переходу в ЦСКА 6
Кавазашвили высказался о сравнениях Сафонова с Яшиным 1
Агент Дивеева отреагировал на информацию о медосмотре игрока в «Зените»
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига ЦСКА Спартак Зенит Урал Воронов Максим
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1767771086
Это все сказки для слабоумных)) Ни один предприниматель, не стал бы терять деньги, на одном из главных своих активов. За лярд, он бы точно перешел в Спартак, если бы такое предложение поступило. В итоге президент клуба выбрал якобы самое среднее предложение и потерял бабки и игрока)))
Ответить
vick-north-west
1767773882
Короче, повезло парню. С Карседо не познакомится.
Ответить
АК 68
1767773989
Вброс конечно же, просто агенты хотят показать свою значимость, какие они звездодельные и ушлые, предлагали же за него в два раза больше, а им удалось его купить с 50%-ой скидкой, тем самым заранее подстилая соломку, если вдруг у этого игрока не заладиться в стане ЦСКА.
Ответить
rash1959
1767774947
18-ти летний .... простите "игрочок" за 5 лямов евро??? Да ещё идёт "борьба". Ценники растут похлеще чем квартиры в новостройках.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1767776558
Безумие!
Ответить
ScarlettOgusania
1767784266
Спартак не предлагал за Воронова 10 лимонов ойро, вся шумиха организована Брейдо, как оправдание немыслимых затрат в 5 лимонов ойро за 18-летнего пацана из команды ФНЛ...)) если бы Воронов был нужен Спартаку, то его купили бы без проблем у Урала, как годом ранее купили Дмитриева...
Ответить
oyabun
1767787487
Какие безумные показатели! Целых четыре гола забил! Конечно надо срочно отдавать миллиард и никак не меньше. Моё восхищение агентам, сумевшим впарить такое.
Ответить
odessakmv
1767834444
агентско-откатные игрища
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 