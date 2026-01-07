Стало известно, как ЦСКА выиграл борьбу за Воронова у «Спартака» и «Зенита»

ЦСКА и «Зенит» почти одновременно вступили в переговоры по трансферу 18-летнего нападающего Максима Воронова из «Урала».

Петербуржцы предложили за форварда 350 миллионов рублей, а москвичи – 450. Сам игрок также хотел перейти к красно-синим.

Спустя какое-то время «Спартак» запросил стоимость игрока. Красно-белым сообщили, что Воронов переходит в ЦСКА. Однако в «Спартаке» заверили, что готовы заплатить больше конкурентов.

В неформальной беседе им объявили ценник в 1 миллиард рублей. «Спартак» был готов торговаться по условиям и настаивал на полноценных переговорах. У красно-белых ранее установились хорошие отношения с «Уралом», после того как москвичи в 2024 году взяли у екатеринбуржцев полузащитника Игоря Дмитриева.

Однако к тому моменту красно-синие и уральцы уже ударили по рукам на самом высоком уровне и откатить трансфер оказалось никак нельзя, несмотря на то, что «Спартак» мог заплатить в 2 раза больше. По итогу Воронов перешел в ЦСКА, о чем клуб объявил 31 декабря.