Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ташуев назвал тренера РПЛ, который хочет быть особенным

7 января, 14:31
8

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал историю про Андрея Талалаева 25-летней давности.

  • Калининградцы под руководством Талалаева занимают 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.
  • Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.
  • Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

«Помягче» с журналистами – неправильное слово. Это ведь и от журналиста зависит. Я не думаю, что это эпатаж со стороны Талалаева. Это закономерность черты характера, я так не думаю, я это знаю.

Точно помню, как познакомился с Андреем в 2001 году. Была зима, я ушел из «Крыльев» на вольные хлеба. Меня пригласили в Высшую школу тренеров почитать лекции, зная, что я много занимаюсь теорией и методикой футбола. На одной из первых же лекций была достаточно интересная группа, в которой собралось много будущих тренеров, включая Талалаева. И когда пошли вопросы, Андрей начал задавать один за другим. Я только ответил, он снова спрашивает. Все ребята уже начинают шипеть. Я говорю ему: «Молодой человек, давайте, когда все уйдут, мы с вами останемся и будем отдельно общаться. Вы немного мешаете работе». Мы потом остались и пообщались уже в другом формате.

Так что он всегда этим отличался. С тех пор мы нормально с ним общаемся. Но такова черта Андрея – быть особенным, он хочет быть особенным. И это нормально. Что-то у него проскальзывает, но так у всех. Просто кто-то говорит за спиной, а он в лицо. И ничего страшного в этом нет», – сказал Ташуев.

Еще по теме:
Талалаев назвал условия продажи игроков «Балтикой» 8
Талалаев отреагировал на назначение Карседо в «Спартак» 12
Непомнящий выявил в РПЛ тренера-чудотворца 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Балтика Енисей Ташуев Сергей Талалаев Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1767789260
Тала ла ла ла ев, пока ничего, нигде не добился))) Ну типо Балтика 5 идет.. Очень особенный тренер))) Ок, дайте ему Зенит, вы думаете, он станет чемпионом?
Ответить
САДЫЧОК
1767789544
Читал лекции. Вот такие бездари типа учат у нас тренеров. Нет у нас школы тренров и даже близко.
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 