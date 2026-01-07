Ташуев назвал тренера РПЛ, который хочет быть особенным

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал историю про Андрея Талалаева 25-летней давности.

Калининградцы под руководством Талалаева занимают 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров.

Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.

Сезон РПЛ возобновится 27 февраля.

«Помягче» с журналистами – неправильное слово. Это ведь и от журналиста зависит. Я не думаю, что это эпатаж со стороны Талалаева. Это закономерность черты характера, я так не думаю, я это знаю.

Точно помню, как познакомился с Андреем в 2001 году. Была зима, я ушел из «Крыльев» на вольные хлеба. Меня пригласили в Высшую школу тренеров почитать лекции, зная, что я много занимаюсь теорией и методикой футбола. На одной из первых же лекций была достаточно интересная группа, в которой собралось много будущих тренеров, включая Талалаева. И когда пошли вопросы, Андрей начал задавать один за другим. Я только ответил, он снова спрашивает. Все ребята уже начинают шипеть. Я говорю ему: «Молодой человек, давайте, когда все уйдут, мы с вами останемся и будем отдельно общаться. Вы немного мешаете работе». Мы потом остались и пообщались уже в другом формате.

Так что он всегда этим отличался. С тех пор мы нормально с ним общаемся. Но такова черта Андрея – быть особенным, он хочет быть особенным. И это нормально. Что-то у него проскальзывает, но так у всех. Просто кто-то говорит за спиной, а он в лицо. И ничего страшного в этом нет», – сказал Ташуев.