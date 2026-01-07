Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мнение Титова о назначении Карседо

7 января, 13:04
9

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером команды.

Владислав Радимов заявил, что новый тренер «Спартака» может ставить футбол именно ваших времен. Как считаете, возможно такой футбол сейчас ставить, или сам футбол изменился по сравнению с 90-ми – началом 2000-х?

– Как я прочитал, мой друг Влад Радимов навел справки. И говорит, что человек любит такой футбол. Мы помним, в какой футбол играла «Барселона» в свое время. А в 80-е, потом в 90-е «Спартак» играл в такой футбол – при Бескове и Романцеве. Если человеку нравится именно этот футбол, то я только за. Говорю честно, откровенно.

Сам я не знаком с творчеством сегодняшнего главного тренера, но если он работал с Эмери – а Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европу, – это уже о чем-то уже говорит. Поэтому я могу лишь только пожелать удачи, чтобы эта чехарда перестановок закончилась. Я надеюсь, так и будет.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Он уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
  • Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.

Еще по теме:
Агент Чернова ответил, где защитник начнет зимние сборы – в «Спартаке» или «Крыльях»
Смородская: «В «Спартаке» Карпин совмещал бы успешнее, чем в «Динамо» 4
Названы два российских тренера, которых рассматривал «Спартак» 12
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Титов Егор Карседо Хуан Карлос
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1767781401
...ответ правильный, зачёт, Егор!...
Ответить
Император Бомжей
1767782158
Пока не будет официальных игр, говорить о новом тренере нет смысла, даже если ты Титов, только время покажет, чего он добьётся))) Но при этом его Пафос, очень добротная команда!
Ответить
FFR
1767783454
Будем надеяться на лучшее.
Ответить
Прокс
1767784612
Лучше про бромантан говори в своем организме!!!
Ответить
Интерес
1767785388
Через пять месяцев узнаем.
Ответить
алдан2014
1767794526
Аминь . Егорушка,а как мы все хотим увидеть тот футбол.
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
«Зенит» и ЦСКА обменялись игроками, «ПСЖ» и «Барса» борются за россиянина, зарплата Карседо, «Реал» уступил в Эль Класико и другие новости
00:55
Все новости
Все новости
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 