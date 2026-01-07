Мнение Титова о назначении Карседо

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал назначение Хуана Карседо главным тренером команды.
– Владислав Радимов заявил, что новый тренер «Спартака» может ставить футбол именно ваших времен. Как считаете, возможно такой футбол сейчас ставить, или сам футбол изменился по сравнению с 90-ми – началом 2000-х?
– Как я прочитал, мой друг Влад Радимов навел справки. И говорит, что человек любит такой футбол. Мы помним, в какой футбол играла «Барселона» в свое время. А в 80-е, потом в 90-е «Спартак» играл в такой футбол – при Бескове и Романцеве. Если человеку нравится именно этот футбол, то я только за. Говорю честно, откровенно.
Сам я не знаком с творчеством сегодняшнего главного тренера, но если он работал с Эмери – а Эмери четыре раза выигрывал Лигу Европу, – это уже о чем-то уже говорит. Поэтому я могу лишь только пожелать удачи, чтобы эта чехарда перестановок закончилась. Я надеюсь, так и будет.
- Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Он уже работал в «Спартаке» в 2012 году помощником у Унаи Эмери.
- Красно-белые занимают 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.