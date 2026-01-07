Введите ваш ник на сайте
  • Логашов – об РПЛ: «Много глупых трансферов, у «Спартака» за 30 миллионов евро»

Логашов – об РПЛ: «Много глупых трансферов, у «Спартака» за 30 миллионов евро»

7 января, 11:40
4

Бывший защитник 4 клубов РПЛ Арсений Логашов высказался об уровне чемпионата России.

– Как вам сейчас чемпионат по сравнению с годами, когда вы играли? Реально ли легионеры стали приезжать слабее?

– Это факт. Раньше в «Динамо», «Спартаке», «Анжи», ЦСКА, «Зените» играли суперлегионеры. Тот же Халк, Витсель, Вальбуэна. Российские футболисты тоже были очень сильные – Денисов, Широков, Зырянов, Анюков и так далее. Не говорю, что уровень чемпионата стал слабее. Но вот легионеры точно стали хуже, перестали приезжать большие футболисты.

– Вообще не можете никого отметить из легионеров?

– Кордоба хороший легионер. Но на фоне Кураньи или Это’О мог бы выглядеть блекло.

– Кто нравится из русских ребят?

– Батракова заслуженно хвалят, парень талантливый. С осторожностью отношусь, конечно. Приятно смотреть на него, но он может заниматься ерундой весь матч, потом включиться на удачный момент и забить гол. Нет стабильности, как по мне. Может сыграть интересно, классно, а может блеклую игру провести, но забить. И все скажут, какой крутой футболист.

Мне в целом очень нравится «Локомотив», который ушел от большого количества легионеров в составе в пользу своих ребят. Костяк русский, главные ребята – Батраков, Баринов. Не знаю, что они там рубятся по контракту с ним. Хороший игрок, надо сохранять его.

Подход клуба понятен, система работает. Сейчас никаких еврокубков и близко нет, какая разница, девятым ты закончил или четвертым? Какая, блин, разница? Зато за сезон вы бы могли двух-трех сильных футболистов подготовить, которые потом десять лет в клубе будут стабильно играть, дорастут до сборной и так далее.

Подход других команд мне не очень понятен. Много глупых трансферов, у того же «Спартака» за 30 миллионов евро. Так еще приезжают и через полгода начинают появляться новости, что хотят уехать из России на родину.

У ЦСКА есть неплохие ребята, Кисляк молодец, Круговой в порядке. Для того, чтобы быть чемпионом, можно обойтись своими ребятами, тем более, когда они одни из лучших на своей позиции в лиге. Видимо, чем больше денег, тем больше крыша едет.

  • Логашов выступал в Премьер-лиге за «Ростов», «Локомотив», «Анжи» и «Химки», провел 1 матч за сборную РФ. Его профессиональная карьера длилась с 2008 по 2021 год.
  • «Спартак» летом 2025 года приобрел полузащитника Жедсона Фернандеша за 20,78+7,27 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив ЦСКА Логашов Арсений
Интерес
Логашов мог оказаться на помойке(по его собственному признанию),но стал ньюсмейкером! РПЛ-лига возможностей!
Ответить
andr45
Подбор мнений г*вна разного качества продолжается) Этого говнюка выгоняли с треском из Химок, Тосно, Факела, Кубани и прочих команд ФНЛ) Но для БОМБАРДИРА оно експерт першой пробы))
Ответить
