Реакция Мостового на нового главного тренера «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о фигуре нового тренера команды Хуана Карлоса Карседо.

«Ребята, в нашей жизни деньги играют решающую роль. Наверняка ему в «Спартаке» предложили контракт в два или даже три раза лучше, чем был в «Пафосе», он взял и поехал. А вообще, я ни разу в жизни не видел, чтобы люди отказывались от хорошего контракта. Все так делали, и я так делал. Да, бывают исключения, когда говорят, что им ничего не надо, потому что у них на счету миллиарды.

В целом Хуан Карседо – неплохой вариант для «Спартака», вроде даже каким‑то футболистом был, играл где‑то. А получится или нет, сейчас нет смысла даже об этом говорить. Не получится – уедет, и всe будет нормально», – сказал Мостовой.