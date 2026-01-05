Реакция Абаскаля на назначение Карседо в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о том, что московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо.

– Желаю Карседо и его помощникам всего наилучшего. Я знаю их всех: Начо, Корону и Серхио. Надеюсь, у них всe получится со «Спартаком».

– «Спартак» – это сложная работа?

– Нет. «Спартак» – большой клуб, которому нужно найти способ добиться наилучшего результата, как он того хочет. Это большая мотивация.