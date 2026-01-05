Реакция Абаскаля на назначение Карседо в «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о том, что московскую команду возглавил Хуан Карлос Карседо.
– Желаю Карседо и его помощникам всего наилучшего. Я знаю их всех: Начо, Корону и Серхио. Надеюсь, у них всe получится со «Спартаком».
– «Спартак» – это сложная работа?
– Нет. «Спартак» – большой клуб, которому нужно найти способ добиться наилучшего результата, как он того хочет. Это большая мотивация.
- Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
- Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.
