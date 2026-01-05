Пономарев охарактеризовал нового главного тренера «Спартака»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

– Считаете ли вы позором тот факт, что «красно-белые» не смотрят на российских тренеров?

– Ну подожди, а кого «Спартак» мог ещe рассмотреть? Кого? Ну сам посуди. Своих он не хочет, боится, рискованно. Кто примет на себя такую ответственность и скажет: давайте вот этого назначим, нашего российского?

Получится у Карседо или нет – чeрт его знает. Как он понимает футбол наш российский? Что он хочет? Чeрт его знает. Трудно сказать, понимаешь, настолько трудно. Ведь многое зависит от исполнителей. Этот тренер, конечно, кот в мешке.

Как мы оцениваем обычно тренера? Команда идeт на первом месте – хороший тренер, команда идeт на последнем месте – плохой тренер. Вот Серeжа Игнашевич работал с «Балтикой», он же дошeл с ней до финала Кубка России, но что-то не поделил со своими работодателями и бросил команду.

Принял Андрей Талалаев, посмотри, как здорово команда играет, и при Серeже она здорово играла. Значит, он хороший тренер, но вылетел из высшей лиги.

Так что здесь 50 на 50: 50 – тренер, 50 – состав, я так думаю. «Спартак» взял тренера, будем посмотреть. Там игр-то осталось всего ничего, 12–14, чемпионат уже на полпути, так сказать. Ну попробуют они, посмотрим, как получится. Это очень долгая история с тренером будет, очень долго он будет притираться к игрокам.

– Получается, что в этом сезоне от «Спартака» ничего не ждать?

– Очень сложно будет, кувыркаться команда будет, ничего не сделаешь, ничегошеньки.

– Значит, ему нужно дать как минимум ещe один сезон?

– Да, да. В межсезонье это он не сделает ничего, конечно, постарается, но не думаю, что какие-то радикальные изменения внесeт, потому что понять игроков за 2–3 месяца невозможно, очень сложно, это нужно быть гением, как Бесков был.