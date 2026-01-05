Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев охарактеризовал нового главного тренера «Спартака»

Пономарев охарактеризовал нового главного тренера «Спартака»

5 января, 19:50
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера «Спартака».

– Считаете ли вы позором тот факт, что «красно-белые» не смотрят на российских тренеров?

– Ну подожди, а кого «Спартак» мог ещe рассмотреть? Кого? Ну сам посуди. Своих он не хочет, боится, рискованно. Кто примет на себя такую ответственность и скажет: давайте вот этого назначим, нашего российского?

Получится у Карседо или нет – чeрт его знает. Как он понимает футбол наш российский? Что он хочет? Чeрт его знает. Трудно сказать, понимаешь, настолько трудно. Ведь многое зависит от исполнителей. Этот тренер, конечно, кот в мешке.

Как мы оцениваем обычно тренера? Команда идeт на первом месте – хороший тренер, команда идeт на последнем месте – плохой тренер. Вот Серeжа Игнашевич работал с «Балтикой», он же дошeл с ней до финала Кубка России, но что-то не поделил со своими работодателями и бросил команду.

Принял Андрей Талалаев, посмотри, как здорово команда играет, и при Серeже она здорово играла. Значит, он хороший тренер, но вылетел из высшей лиги.

Так что здесь 50 на 50: 50 – тренер, 50 – состав, я так думаю. «Спартак» взял тренера, будем посмотреть. Там игр-то осталось всего ничего, 12–14, чемпионат уже на полпути, так сказать. Ну попробуют они, посмотрим, как получится. Это очень долгая история с тренером будет, очень долго он будет притираться к игрокам.

– Получается, что в этом сезоне от «Спартака» ничего не ждать?

– Очень сложно будет, кувыркаться команда будет, ничего не сделаешь, ничегошеньки.

– Значит, ему нужно дать как минимум ещe один сезон?

– Да, да. В межсезонье это он не сделает ничего, конечно, постарается, но не думаю, что какие-то радикальные изменения внесeт, потому что понять игроков за 2–3 месяца невозможно, очень сложно, это нужно быть гением, как Бесков был.

  • Карседо на протяжении 14 лет работал в тренерском штабе Унаи Эмери. В том числе он был в «Спартаке» в 2012 году.
  • Накануне испанец покинул «Пафос». С новым клубом подписан контракт до лета 2028 года.
  • Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 11-очковым отставанием от лидера.

АК 68
1767633211
Рассудительно, несмотря на провокационный вопрос.
Ответить
ScarlettOgusania
1767634943
тут впору говорить о "позоре" российской журналистике, и в частности, Дмитрию Ларину, за то что такие неадекватные вопросы сочиняет для Пономаря, который не купился на провокацию, корректно ответил на глупость...
Ответить
...уефан
1767636450
...не получилось, нужного для писарчука, диалога без чекушки. Зажмотил, получил деда-адеквата...
Ответить
iscariot
1767636608
Пономарев хоть и частенько чушь несет, но тут прям в первом предложении выдал базу: а из кого выбирать? Остальные же ветераны-эскперты и прочие комментаторы срач-тв в один голос кричат о каком-то мифическом отечественном топ тренере, но никто не может назвать реалистичного кандидата, при этом отвергают любых иностранцев, кроме Гвардиолы, Анчелотти и Клоппа).
Ответить
FWSPM
1767642258
"понять игроков за 2–3 месяца невозможно" серьезно? нормальный тренер после трех четырех тренировок и пары игр уже должен точно понимать кто есть кто)) есть записи прошлых матчей.
Ответить
