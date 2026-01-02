Пономарев жестко раскритиковал формат ЧМ-2026: «Ну куда, на фиг, такое дерьмо?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев недоволен увеличением количества участников чемпионата мира до 48.

«Мне не нравится, что на чемпионате мира будет 48 команд. Ну куда, на фиг, такое дерьмо?

Будут играть какие-то острова Зеленого мыса, неинтересный турнир абсолютно.

На чемпионате мира должны играть только профессиональные хорошо подготовленные команды, а вот те, которые в лаптях играют... Да никто на них не будет ходить!» – заявил Пономарев.