Хомуха определил, кто выиграет от обмена Гонду на Дивеева – «Зенит» или ЦСКА

Экс-защитник ЦСКА Дмитрий Хомуха рассказал о своем отношении к готовящемуся обмену игроками между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатят 2 миллиона евро в рамках сделки и откажутся от процента за перепродажу Владислава Сауся из «Балтики», который тоже присоединится к армейцам.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

«По моему мнению, Лусиано – это не профильный центральный нападающий, а игрок, который любит разыгрывать из глубины, ассистировать партнерам. Мне кажется, что аргентинцу не хватает скоростных качеств. Он хорошо смотрится в матчах с аутсайдерами, но не во встречах с лидерами.

В общем, я считаю, что обмен Гонду на Дивеева выгоден больше «Зениту», а не ЦСКА. Игорь – лидер армейской команды, системообразующий игрок, на котором держалась оборона. Красно-синим нужно срочно найти замену защитнику, так как в оставшихся 12 турах РПЛ защитная линяя должна действовать стабильно», – сказал Хомуха.