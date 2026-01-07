Дети из академии спартаковца Зобнина отравились на сборах в Краснодарском крае

Капитан «Спартака» Роман Зобнин попал в неприятную ситуацию во время зимней паузы в РПЛ.

Он отправился с детьми из собственной академии, в том числе со своим сыном Робертом, в Краснодарский край на тренировочный сбор.

Там в ночь на 7 января десяткам детей стало плохо. Одновременно начало тошнить всех, кто ел в столовой отеля «Лоо-Арена». В их группе примерно 50 человек – около 40 из них заболели.

Владелица гостиницы винит в отравлении самих детей. По еe словам, приехавшие спортсмены из разных городов уже могли быть заразными или подцепить что-то в пути.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«В настоящее время следователями совместно со специалистами Роспотребнадзора отобраны необходимые пробы, которые направлены для проведения лабораторных исследований.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования уголовного дела руководителем СК России по Краснодарскому краю А.К. Масловым поставлен на контроль в аппарате следственного управления», – заявили в СК.