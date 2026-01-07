Махачкалинское «Динамо» нацелилось на вингера «Манчестер Юнайтед»

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев сообщил об интересе клуба к Амиру Ибрагимову из «Манчестер Юнайтед».

17-летний вингер – уроженец Дагестана.

Ибрагимова уже привлекали к тренировкам с основным составом «МЮ».

Семья Амира переехала в Великобританию, когда ему было 11 лет.

«Пока дело не доходило до приглашения Амира Ибрагимова на матч «Динамо Мх», но эта идея очень интересная. Помню, как читал о его успехах, когда ему было только 15 лет, но тогда не было понимания, как можно его пригласить к нам.

На данный момент он все еще несовершеннолетний, так что нужно обсудить этот вариант с его родителями. Нужно какое-то время, чтобы проработать эту идею и понять, есть ли у них самих такой интерес.

Здорово, что в таком большом клубе, как «Манчестер Юнайтед», есть талантливый игрок из Дагестана. Благодаря ему люди узнают о нашем регионе и, возможно, о нашей команде.

С другой стороны, Амир – не единственный парень из Дагестана, который играет не в «Динамо Мх». Вряд ли он сам мог повлиять на то, где он будет учиться футболу. Его родители приняли решение уехать, когда Амир был совсем юным.

Возможно, было бы здорово, если бы Амир играл у нас. Его появление в «Динамо Мх» было бы достаточно интересным для нашей команды.

Если совет директоров одобрит, мы попробуем это осуществить. Для нас это может быть хороший вариант со всех точек зрения», – сказал Гаджиев.