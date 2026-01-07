Титов оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов высказался о готовящемся обмене футболистами между ЦСКА и «Зенитом».

В петербургский клуб перейдет защитник Игорь Дивеев, в московский – нападающий Лусиано Гонду.

Сообщалось, что зенитовцы доплатят 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов. Рыночная стоимость – 9 млн евро.

24-летний Гонду провел за «Зенит» 51 матч, забил 13 голов и сделал 3 ассиста. Рыночная стоимость – 8 млн евро.

– Как вы расцениваете обмен Дивеева на Гонду между ЦСКА и «Зенитом», который должен в ближайшее время произойти? Считаете ли вы, что ЦСКА проигрывает в этой сделке или, наоборот, выигрывает? Они отдают центрального защитника с российским паспортом, а в нашем футболе это редкость.

– Согласен, что это огромная редкость. Учитывая, что лимит предстоит через полгода, ЦСКА отдает российского игрока и берет иностранца. Может, руководители ЦСКА знают намного больше, чем знаем мы, поэтому и отдают Дивеева.

То, что человек очень часто травмировался, это факт. При этом Дивеев – системообразующий игрок, не только ЦСКА, но и сборной. И взять на замену иностранца, который последние полгода играл мало – для меня это удивительно.

Мне кажется, для армейцев это потеря, конечно.