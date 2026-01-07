Введите ваш ник на сайте
Раскрыты подробности отравления детей из академии Зобнина

7 января, 23:11
2

Вице-губернатор Краснодарского края по вопросам социальной сферы Александр Руденко прокомментировал ситуацию с отравлением детей в отеле «Лоо-Арена».

  • Пострадали футболисты из академии Романа Зобнина, в том числе сын спартаковца Роберт.
  • В ночь на 7 января десяткам детей стало плохо. Одновременно начало тошнить всех, кто ел в столовой отеля.
  • Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

«Из гостиницы поселка Лоо Лазаревского района города Сочи поступил вызов бригады СМП. Команды по регби и футболу принимали пищу в столовой. Жалобы на слабость, субфебрильную температуру, тошноту. Предварительный диагноз – острый гастроэнтерит.

Установлены единичные случаи заболевания детей. Информация о массовом заболевании в гостинице не подтвердилась.

Осмотрено 42 человека, из них 37 детей. Ребята с сопровождающими прибыли на соревнования. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Роспотребнадзором по Краснодарскому краю проводится эпидрасследование в местах размещения и питания детей. Специалисты отобрали пробы питьевой воды и продуктов, а также взяли смывы с объектов внешней среды.

В отеле организовано проведение заключительной дезинфекции. Риск распространения инфекции оценивается как низкий», – сообщил Руденко.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Вжыхъ
1767843059
Острый гастроэнтерит более чем у одного человека - это норма, да? А у остальных что, фантомные боли? Какие-то странные подробности так-то.
Ответить
andr45
1767855934
Позиция вице-губернатор Краснодарского края по вопросам социальной сферы Александра Руденко вполне объяснима. По мне он просто крышует ворюг общепита) Думаю, что отделение автоматчиков быстро решило проблему с сотрудниками кухни, предотвратив мем самым массовые отравления в будущем)
Ответить
