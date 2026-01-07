Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гасилин – о Радимове: «Россия теряет выдающегося тренера»

7 января, 20:08
5

Воспитанник «Зенита» Алексей Гасилин высоко оценил тренерские перспективы Владислава Радимова.

– Вы высоко оцениваете Владислава Радимова, с которым в «Зените‑2» работали. Жалеете, что он решил закончить с тренерством?

– Да он просто сам не хотел идти дальше тренировать. При этом Радимов – шикарнейший тренер. К чему бы он ни прикоснулся, везде получается у него.

Он такой шоумен! Он открытый честный человек, у которого бы в тренерской деятельности все получилось – это его стезя. Особенно в работе с молодыми.

Считаю, из‑за того, что Николаевич не хочет тренировать, наша страна теряет выдающегося специалиста. Радимов – топ по всех планах, просто сам не хочет.

– Это не удивляет?

– Почему это должно удивлять? Он же настолько востребован в других сферах! Шикарный эксперт. Просто ему больше другое нравится.

  • Радимов дважды возглавлял «Зенит-2» – с 2013 по 2017 год и с 2018 по 2022 год.

Еще по теме:
Радимов прокомментировал назначение Карседо в «Спартак» 1
Аршавин раскрыл подробности празднования 30-летия Радимова: «Короче, были все в дрова» 2
Радимов – о возвращении России в международные турниры: «Готовлюсь к худшему» 3
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Гасилин Алексей Радимов Владислав
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1767809462
( Так то тренер неплохой, только ссытся и бухой..
Ответить
Garrincha58
1767811864
А что пусть попробует после Семака может Зенит ЛЧ наконец-то выиграет или как Зенит-2 во вторую лигу вылетит
Ответить
nik55
1767812372
Гасилин----ты что дурак ?
Ответить
Интерес
1767816145
А вы на пару новый клуб образуйте. Или возьмите отстающий, и доведите его хотя бы до середины таблицы РПЛ.
Ответить
zigbert
1767872761
Ещё бы не поддержать своего дружка. Надо ожидать ответной любезности.
Ответить
Главные новости
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
1
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
2
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
3
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Стали известны подробности диалога между Алонсо и Пересом после поражения от «Барсы»
07:03
3
ВидеоИгроки «Реала» не стали устраивать чемпионский коридор для «Барсы» из-за Мбаппе
06:20
4
Алонсо одним словом описал поражение «Реала» от «Барсы» в Суперкубке Испании
06:11
1
Все новости
Все новости
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
5
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
ФотоГонду перешел в ЦСКА
Вчера, 18:35
14
Обращение Дивеева к болельщикам ЦСКА
Вчера, 18:21
31
ФотоДивеев перешел в «Зенит»
Вчера, 18:11
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 