Стало известно, сколько «Спартак» предлагал за Воронова, перешедшего в ЦСКА

Появилась новая информация о попытке «Спартака» перехватить у ЦСКА нападающего Максима Воронова.

«Красно-белые» готовы были заплатить за игрока не более 5 миллионов евро.

Сообщалось, что «Урал» не хотел нарушать договоренность с ЦСКА, запросив за форварда 1 миллиард рублей (более 10 млн евро).

В итоге «Спартак» отказался от 18-летнего таланта, а ЦСКА забрал его за 2 миллиона евро.