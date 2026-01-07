Стало известно, сколько «Спартак» предлагал за Воронова, перешедшего в ЦСКА

Появилась новая информация о попытке «Спартака» перехватить у ЦСКА нападающего Максима Воронова.
«Красно-белые» готовы были заплатить за игрока не более 5 миллионов евро.
Сообщалось, что «Урал» не хотел нарушать договоренность с ЦСКА, запросив за форварда 1 миллиард рублей (более 10 млн евро).
В итоге «Спартак» отказался от 18-летнего таланта, а ЦСКА забрал его за 2 миллиона евро.
- Воронов – воспитанник «Урала».
- За главную команду он провел 40 матчей, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.
- Рыночная стоимость форварда – 700 тысяч евро.
Источник: «Евро-футбол»