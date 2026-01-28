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Черданцев дал совет «Спартаку» по усилению состава

28 января, 15:15
15

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Спартак» нуждается в усилении центра обороны.

– Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?

– Позицию центрального защитника, как и всегда.

– Спортивный директор Франсис Кахигао говорил, что у «Спартака» есть три игрока на эту позицию, а в апреле вернется Срджан Бабич.

– Если его устраивает такой набор защитников для решения максимальных задач и борьбы за Кубок России, то ему виднее.

Я наблюдаю со стороны. Мне кажется, эта позиция нуждается в усилении. Например, Игорь Дивеев не помешал бы «Спартаку». Или игрок такого же уровня.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Черданцев Георгий
Комментарии (15)
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Цугундeр
1769602757
) Бойтесь черданцев, дары приносящих?
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...уефан
1769603118
...Жора, палец в ноздрю глубже и взгляд в даль устреми! Вот, похож на эксперта. Можно теперь говорить...
Ответить
OldenVad
1769603175
Когда же уже все перестанут давать советы Спартаку?
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Бумбраш
1769603192
Чердак,завязывай бухать и возглавь колонну..какую колонну?-спросят читатели,колонну идущих на ..Й
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САДЫЧОК
1769605027
Нет конечно! Спартаку нужен вратарь и два типа Барриоса.
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boris63
1769606680
Что ни комментатор, то суперспециалист в футболе. Учились бы не пищать, когда комментируют матчи.
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Дубина
1769607406
Свои блохастые советы будешь своим лизунам газпромовским давать по поводу цыганей)))
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NewLife
1769608678
Очередная ахинея от человека, который не должен оценивать футбол в России в силу своей некомпетентности и ангажированности, как и большинство експердов на срач тв.
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шахта Заполярная
1769609676
Опять бухой, чердак ты хоть пельменями закусывай
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Evgenijgerasimov607@gmail
1769610623
Чердак ест пельмени с наполнителем...
Ответить
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