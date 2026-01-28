Черданцев дал совет «Спартаку» по усилению состава

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Спартак» нуждается в усилении центра обороны.
– Какие позиции нужно усилить «Спартаку»?
– Позицию центрального защитника, как и всегда.
– Спортивный директор Франсис Кахигао говорил, что у «Спартака» есть три игрока на эту позицию, а в апреле вернется Срджан Бабич.
– Если его устраивает такой набор защитников для решения максимальных задач и борьбы за Кубок России, то ему виднее.
Я наблюдаю со стороны. Мне кажется, эта позиция нуждается в усилении. Например, Игорь Дивеев не помешал бы «Спартаку». Или игрок такого же уровня.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ с 29 очками в 18 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов.
Источник: «Матч ТВ»