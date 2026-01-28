«Балтика» начала переговоры о трансфере бывшего спартаковца

«Балтика» претендует на атакующего полузащитника «Нефтехимика» Константина Шильцова.

Калининградский клуб уже начал переговоры. Вероятно, трансфер состоится не раньше лета.

23-летний Шильцов был на просмотре в «Балтике» этой зимой.