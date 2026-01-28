«Балтика» начала переговоры о трансфере бывшего спартаковца

«Балтика» претендует на атакующего полузащитника «Нефтехимика» Константина Шильцова.
Калининградский клуб уже начал переговоры. Вероятно, трансфер состоится не раньше лета.
23-летний Шильцов был на просмотре в «Балтике» этой зимой.
- Рыночная стоимость игрока – 350 тысяч евро.
- До «Нефтехимика» хавбек выступал за «Спартак», «Пари НН» и «Родину».
- В этом сезоне Шильцов забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 23 матчах.
- Его контракт с клубом из Татарстана истекает через 5 месяцев.
Источник: Metaratings