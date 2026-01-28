Жирков ответил, есть ли в его коллекции советский танк

Тренер «Динамо» Юрий Жирков поставил точку в слухах, что он владеет танком.

– Говорят, у вас есть танк.

– Это Слуцкий всем рассказывает еще со времен сборной, ха-ха! Танка нет. Если только игрушечный у сына.

Но купить можно. Я узнавал, советский стоит дешевле обычной немецкой машины. Думаю, от 10 миллионов можно найти.

Но не подумайте, что я каждый день смотрю цены на танки (смеется). Видел один раз, плюс в музеях натыкаюсь.

Например, отличный есть в деревне Падиково. Там большая коллекция танков. Интересовался ценниками – оттуда и взял, сколько что стоит.

Но у меня есть машина, если помните, ГАЗ! А танка нет...

– Даже не ездили в танке?

– Как раз на последний день рождения жена сделала мне подарок: под Питером проехался в танке! Даже стреляли из него.

– И как ощущения?

– Внутри все очень неудобно. Мне кажется, быть танкистом тяжело – ютиться там...

Но что касается выстрелов – когда был на реконструкциях сражений и мимо тебя проезжает танк, который дает залп холостым патроном... Это нечто!

Однажды стрелял ИС-2 – пошла такая волна от выстрела, что уши заложило! А это всего один танк. Если будет несколько рядом, просто оглохнешь.