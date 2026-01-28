Введите ваш ник на сайте
Жирков ответил, есть ли в его коллекции советский танк

Сегодня, 17:17
2

Тренер «Динамо» Юрий Жирков поставил точку в слухах, что он владеет танком.

– Говорят, у вас есть танк.

Это Слуцкий всем рассказывает еще со времен сборной, ха-ха! Танка нет. Если только игрушечный у сына.

Но купить можно. Я узнавал, советский стоит дешевле обычной немецкой машины. Думаю, от 10 миллионов можно найти.

Но не подумайте, что я каждый день смотрю цены на танки (смеется). Видел один раз, плюс в музеях натыкаюсь.

Например, отличный есть в деревне Падиково. Там большая коллекция танков. Интересовался ценниками – оттуда и взял, сколько что стоит.

Но у меня есть машина, если помните, ГАЗ! А танка нет...

– Даже не ездили в танке?

– Как раз на последний день рождения жена сделала мне подарок: под Питером проехался в танке! Даже стреляли из него.

– И как ощущения?

– Внутри все очень неудобно. Мне кажется, быть танкистом тяжело – ютиться там...

Но что касается выстрелов – когда был на реконструкциях сражений и мимо тебя проезжает танк, который дает залп холостым патроном... Это нечто!

Однажды стрелял ИС-2 – пошла такая волна от выстрела, что уши заложило! А это всего один танк. Если будет несколько рядом, просто оглохнешь.

  • Жирков закончил карьеру в 2023 году.
  • Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
  • Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
  • За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Жирков Юрий
рылы
1769611788
как же достали эти мудаки, которые делают бизнес на катании на танках. живу в спб, но на границе с областью. в паре километров от дома поле - там коммерсы оборудовали полигон. и теперь каждые выходные с самого утра вся округа слышит эти грёбаные выстрелы оттуда.
Ответить
Цугундeр
1769612523
) Чистокровный армеец.. Какие там Зенит и Динамо.?)
Ответить
