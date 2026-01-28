Введите ваш ник на сайте
Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов

Сегодня, 17:31
4

Андрей Аршавин через суд добился сокращения размера алиментов.

Бывший футболист судился с экс-супругой Юлией Барановской.

«Савеловский районный суд города Москвы 28 января 2026 года удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов», – говорится в публикации пресс-службы портала судов общей юрисдикции города Москвы.

  • Андрей и Юлия были вместе с 2003 по 2012 год. У них трое детей.
  • Сейчас Аршавин в отношениях с Анной Петрушиной. У пары в августе 2024-го родилась дочь Ева.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1769611374
я чёт краем уха слышал, что тут дело в том, что у него алименты составляли выше 70%, хотя по закону долно быть 50. ну он этой дуре и платил 50, а потом остальные бабы подали на алименты, и их пропорционально не пересчитали на всех детей, а стали снимать больше. в общем, добился справедливости, барановская истошно орёт.
Ответить
...уефан
1769611504
...умойся, "хрипатая" и молись, что бы "низкий центр тяжести" не наклепал ещё полдюжины маленьких "низких центров тяжести"...
Ответить
Бумбраш
1769612954
Ну и хорошо что разобрались, теперь антрюшка хоть поесть чипсов сможет досыта)
Ответить
Император Бомжей
1769613362
Ещё бы детей всех отсудил Лишил родительских прав Барановскую Вот тогда был бы капитальным красавчиком )))
Ответить
