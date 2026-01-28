Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов

Андрей Аршавин через суд добился сокращения размера алиментов.

Бывший футболист судился с экс-супругой Юлией Барановской.

«Савеловский районный суд города Москвы 28 января 2026 года удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов», – говорится в публикации пресс-службы портала судов общей юрисдикции города Москвы.