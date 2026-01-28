Аршавин выиграл суд у Барановской о сокращении алиментов

Андрей Аршавин через суд добился сокращения размера алиментов.
Бывший футболист судился с экс-супругой Юлией Барановской.
«Савеловский районный суд города Москвы 28 января 2026 года удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов», – говорится в публикации пресс-службы портала судов общей юрисдикции города Москвы.
- Андрей и Юлия были вместе с 2003 по 2012 год. У них трое детей.
- Сейчас Аршавин в отношениях с Анной Петрушиной. У пары в августе 2024-го родилась дочь Ева.
Источник: ТАСС