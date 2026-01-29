Итоги общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Напрямую в 1/8 финала главного еврокубка вышли:

В стыки ЛЧ пробились 16 команд, занявшие места с 9-го по 24-е на общем этапе.

Сеянными при жеребьевке (30 января) будут «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта» и «Байер».

В число несеянных попали «Боруссия Д», «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика».

Вылетели из Лиги чемпионов команды, финишировавшие ниже 24-й строчки:

Итоговая турнирная таблица общего этапа ЛЧ выглядит так: