Итоги общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Завершился общий этап Лиги чемпионов сезона-2025/26.
Напрямую в 1/8 финала главного еврокубка вышли:
В стыки ЛЧ пробились 16 команд, занявшие места с 9-го по 24-е на общем этапе.
Сеянными при жеребьевке (30 января) будут «Реал», «Интер», «ПСЖ», «Ньюкасл», «Ювентус», «Атлетико», «Аталанта» и «Байер».
В число несеянных попали «Боруссия Д», «Олимпиакос», «Брюгге», «Галатасарай», «Монако», «Карабах», «Буде-Глимт» и «Бенфика».
Вылетели из Лиги чемпионов команды, финишировавшие ниже 24-й строчки:
- «Марсель»
- «Пафос»
- «Атлетик»,
- «Юнион СЖ»
- ПСВ
- «Наполи»
- «Копенгаген»
- «Аякс»
- «Айнтрахт»
- «Славия»
- «Вильярреал»
- «Кайрат»
Итоговая турнирная таблица общего этапа ЛЧ выглядит так:
Источник: «Бомбардир»