В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Монтеса

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о желании «Бешикташа» купить Сесара Монтеса.

Сообщалось, что турецкий клуб готов заплатить за центрального защитника 7 миллионов евро + бонусы.

По другой информации, общая сумма сделки может достичь 13 миллионов.

«К игрокам нашей команды постоянно приковано серьезное внимание со стороны других клубов.

Руководство, команда и игроки полностью сосредоточены на оставшейся части сезона для выполнения поставленных задач, в том составе, который сейчас ведет подготовку к возобновлению чемпионата и Кубка России», – заявил Ульянов.