В «Локомотиве» прокомментировали возможный уход Монтеса

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о желании «Бешикташа» купить Сесара Монтеса.
Сообщалось, что турецкий клуб готов заплатить за центрального защитника 7 миллионов евро + бонусы.
По другой информации, общая сумма сделки может достичь 13 миллионов.
«К игрокам нашей команды постоянно приковано серьезное внимание со стороны других клубов.
Руководство, команда и игроки полностью сосредоточены на оставшейся части сезона для выполнения поставленных задач, в том составе, который сейчас ведет подготовку к возобновлению чемпионата и Кубка России», – заявил Ульянов.
- 28-летний Монтес в «Локо» с 2024 года: 39 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»