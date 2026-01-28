Карпину посоветовали поучиться у тренера РПЛ

Агент Дмитрий Селюк считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин должен поучиться у главного тренера «Рубина» Франка Артиги.

Артига сменил в январе в «Рубине» Рашида Рахимова.

Ранее Франк тренировал в РПЛ «Химки».

У Карпина 0 трофеев в тренерской карьере.

«Если вы поговорите с футболистами, то те же Бакаев, Руденко и Вера скажут, что у Артиги самый лучший тренировочный процесс. 11 лет в «Барселоне», подготовил половину их воспитанников. Часть сборной Испании – это его воспитанники. Он ставит игру, учит. Очень мало тренеров, кто учит в российском чемпионате.

Дело не в том, что я представляю его интересы. Я бы не хотел, чтобы кто-то обижался, но думаю, что Артига – один из лучших тренеров в РПЛ. Если не лучший. Те, кто сейчас сдают на лицензию A или PRO, они не должны, а обязаны приходить на тренировки Артиги. И если у них есть полторы извилины, постараться запомнить. Если нет – записать на видео. И таким образом как-то прогрессировать в своей тренерской деятельности.

Думаю, тому же Карпину не помешало бы посмотреть, как работает Артига», – сказал Селюк.