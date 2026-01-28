«Динамо» отговаривают от возвращения Захаряна

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Динамо» не стоит возвращать из «Реал Сосьедада» полузащитника Арсена Захаряна.

«Видел, что в прессе много пишут о том, что нужно возвращать Захаряна в «Динамо». Но непонятно, зачем нужно это делать – сейчас Арсен ничем команде не поможет, нет смысла его возвращать. Захаряну нужно разобраться с причинами травм и серьезно поработать над этим. Потому что он очень нестабилен, невозможно быть постоянно травмированным, но оставаться в хорошей игровой форме.

Так что ни Захаряну, ни «Динамо» этот трансфер не нужен. Надеюсь, Арсен сможет справиться с проблемой и вернуться на свой прежний уровень, к стабильной игре, – сказал Колосков.