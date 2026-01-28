Аршавин записал мотивационную речь для «Кайрата» перед матчем с «Арсеналом»

Экс-футболист «Кайрата» Андрей Аршавин обратился к игрокам казахстанской команды в преддверии матча с «Арсеналом» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Аршавин выступал за оба клуба.

«Арсенал» примет «Кайрат» сегодня в 23:00 мск.

Лондонцы досрочно вышли в 1/8 финала ЛЧ, а команда из Алматы уже потеряла шансы на плей-офф.

«Пацаны, привет! Давайте, всe у вас получится. Нужно хлопнуть дверью. Забейте голы, привезите очки с «Эмирейтс». Желаю вам удачи. Алга, «Кайрат», – сказал Аршавин.