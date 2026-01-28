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  • Аршавин записал мотивационную речь для «Кайрата» перед матчем с «Арсеналом»

Аршавин записал мотивационную речь для «Кайрата» перед матчем с «Арсеналом»

28 января, 19:30
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Экс-футболист «Кайрата» Андрей Аршавин обратился к игрокам казахстанской команды в преддверии матча с «Арсеналом» в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

  • Аршавин выступал за оба клуба.
  • «Арсенал» примет «Кайрат» сегодня в 23:00 мск.
  • Лондонцы досрочно вышли в 1/8 финала ЛЧ, а команда из Алматы уже потеряла шансы на плей-офф.

«Пацаны, привет! Давайте, всe у вас получится. Нужно хлопнуть дверью. Забейте голы, привезите очки с «Эмирейтс». Желаю вам удачи. Алга, «Кайрат», – сказал Аршавин.

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Источник: телеграм-канал «Кайрата»
Лига чемпионов Кайрат Арсенал Аршавин Андрей
Комментарии (4)
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bset
1769618649
Комментарий удален пользователем
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Сергей 101
1769621003
Аршавкин и речь?смешно гундос невнятный!
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Император 1
1769622238
Для Кайрата и 4:0 проиграть достижение
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FFR
1769622264
Было бы здорово если Кайрат и Карабах сгоняют ничью сегодня в Англии.
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