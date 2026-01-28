«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива»

«Бешикташ» хочет усилить центр обороны до закрытия зимнего трансферного окна.

Турецкий клуб интересовался Давидом Алабой («Реал») и Эмре Джаном («Боруссия Д»), но потенциальные сделки по этим игрокам оказались слишком дорогими.

В связи с этим «Бешикташ» переключил внимание на защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. Они готовят официальное предложение.