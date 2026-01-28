«Бешикташ» готовит предложение по футболисту «Локомотива»

«Бешикташ» хочет усилить центр обороны до закрытия зимнего трансферного окна.
Турецкий клуб интересовался Давидом Алабой («Реал») и Эмре Джаном («Боруссия Д»), но потенциальные сделки по этим игрокам оказались слишком дорогими.
В связи с этим «Бешикташ» переключил внимание на защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. Они готовят официальное предложение.
- 28-летний Монтес в «Локо» с 2024 года: 39 матчей, 3 гола, 2 ассиста.
- Рыночная стоимость мексиканца – 7 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова