«Бешикташ» после неудачи с Монтесом переключил внимание на другого защитника РПЛ

«Бешикташ» продолжает искать варианты усиления обороны в чемпионате России.

Ранее турецкий клуб не смог договориться с «Локомотивом» о трансфере центрального защитника Сесара Монтеса за 7 млн евро + бонусы.

После этого «Бешикташ» переключил внимание на Кевина Андраде из «Балтики».

Стороны уже ведут переговоры. Сумма потенциальной сделки оценивается в 3 миллиона евро.

Сам Андраде готов сменить команду, поскольку недоволен зарплатой в Калининграде (около 20 тысяч евро в месяц).