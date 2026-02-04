«Бешикташ» после неудачи с Монтесом переключил внимание на другого защитника РПЛ

«Бешикташ» продолжает искать варианты усиления обороны в чемпионате России.
Ранее турецкий клуб не смог договориться с «Локомотивом» о трансфере центрального защитника Сесара Монтеса за 7 млн евро + бонусы.
После этого «Бешикташ» переключил внимание на Кевина Андраде из «Балтики».
Стороны уже ведут переговоры. Сумма потенциальной сделки оценивается в 3 миллиона евро.
Сам Андраде готов сменить команду, поскольку недоволен зарплатой в Калининграде (около 20 тысяч евро в месяц).
- Ранее 26-летним колумбийцем интересовались ЦСКА, «Рубин» и ПАОК.
- Андраде в этом сезоне провел за «Балтику» 21 матч и забил 1 гол.
Источник: «Мутко против»