В ЦСКА прояснили ситуацию с возможными четырьмя сделками с «Партизаном»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал последние трансферные слухи, связанные с клубом.

Сообщалось, что армейцы ведут переговоры с «Партизаном» о нескольких сделках.

ЦСКА предложил 9 млн евро за защитников Николу Симича и Милана Рогановича.

«Партизан» рассматривал вариант с арендой Ильи Агапова и Артема Шуманского.

«В сербских СМИ сейчас немало обсуждений возможных сделок между ЦСКА и «Партизаном». Мы очень ценим наши отношения с «Партизаном» – как на уровне исторического братства, так и на уровне руководства клубов, поэтому хотим внести ясность по нескольким вопросам.

Симич и Роганович – действительно интересные молодые футболисты, по которым наш клуб сделал предложение, и оно в силе. Мы понимаем важность их развития через игровую практику. На данный момент существуют определенные разногласия в дате их присоединения к ЦСКА в случае заключения сделки, но считаем, что расхождения могут быть улажены.

По Артему Шуманскому и Илье Агапову. «Крылья Советов» вышли на клуб и Артема раньше, а также обеспечили заметно более выгодные финансовые условия. По Илье на текущий момент в ЦСКА актуального предложения нет.

Вне зависимости от переговоров с «Партизаном» клуб и далее будет стараться системно привлекать в клуб молодых талантливых футболистов. Важно отметить, что эта работа не замещает другую важную задачу клуба – укрепление команды в борьбе за трофеи. И в ближайшее время мы также ожидаем новые усиления в стартовую обойму команды», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.