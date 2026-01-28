Введите ваш ник на сайте
Жирков признался, что читает за рулем

Сегодня, 13:29
7

Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал о пристрастии к чтению.

– Кто самый начитанный футболист в «Динамо»?

– Сложный вопрос. Могу сказать за себя: на сборы всегда брал по семь-восемь книг. Причем толстые, большие! В последнее время никуда без книг не выхожу. Даже если иду с женой за продуктами. Когда забываю – становится не по себе. Доходит до того, что читаю за рулем.

– Серьезно?

– Сейчас появились машины, которые сами едут! С автопилотами всякими. Ну, или на светофоре беру и читаю.

Кстати, вспомнил: у Вани Сергеева видел книгу про Ибрагимовича.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
опус 2
1769597602
Травмы мимо Юры тоже не прошли
Ответить
Император 1
1769598569
Да ему писателем стать надо)
Ответить
FFR
1769600020
Читать за рулем, это идиотизм.
Ответить
...уефан
1769601993
...Есть в телефоне "Бомбардир" Зачем тебе "Воина и Мир"?...
Ответить
Интерес
1769603953
...и все толстые книги-биографии футболистов! Так, Юрок, ты свой незаурядный тренерский талант никогда не продашь! Начни с классики, к примеру Тургенева читни-"Му-му" или Л.Н.Толстого "Лев и собачка".
Ответить
