Жирков признался, что читает за рулем

Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал о пристрастии к чтению.

– Кто самый начитанный футболист в «Динамо»?

– Сложный вопрос. Могу сказать за себя: на сборы всегда брал по семь-восемь книг. Причем толстые, большие! В последнее время никуда без книг не выхожу. Даже если иду с женой за продуктами. Когда забываю – становится не по себе. Доходит до того, что читаю за рулем.

– Серьезно?

– Сейчас появились машины, которые сами едут! С автопилотами всякими. Ну, или на светофоре беру и читаю.

Кстати, вспомнил: у Вани Сергеева видел книгу про Ибрагимовича.