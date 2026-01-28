«Большие сомнения»: Генич – о новом трансфере «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил покупку «Зенитом» полузащитника «Брагантино» Джона Джона.
– Хорошо, Джон Джон. Ну, нужен был полузащитник, да?
– Ну у меня большие сомнения, что нужен был. Им нужен центральный полузащитник. После ухода Жерсона…
– Я так понимаю, что он может там сыграть.
– Ну, он игрок, тяготеющий к атаке, таких у «Зенита» предостаточно. Там есть Педро, Глушенков, Вендел, Мостовой. Но им нужен игрок в середине, чтобы чуть разгрузить Барриоса и Вендела.
- 23-летний игрок в этом году провел за «РБ Брагантино» 2 матча, забил 3 гола. В 2025-м на счету Джона Джона были 51 игра, 13 голов и 11 ассистов за клуб.
- По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера бразильца составит 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
- «Зенит» сейчас на сборе в Катаре.
Источник: «Чемпионат»