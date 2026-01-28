«Большие сомнения»: Генич – о новом трансфере «Зенита»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил покупку «Зенитом» полузащитника «Брагантино» Джона Джона.

– Хорошо, Джон Джон. Ну, нужен был полузащитник, да?

– Ну у меня большие сомнения, что нужен был. Им нужен центральный полузащитник. После ухода Жерсона…

– Я так понимаю, что он может там сыграть.

– Ну, он игрок, тяготеющий к атаке, таких у «Зенита» предостаточно. Там есть Педро, Глушенков, Вендел, Мостовой. Но им нужен игрок в середине, чтобы чуть разгрузить Барриоса и Вендела.