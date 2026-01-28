Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Большие сомнения»: Генич – о новом трансфере «Зенита»

Сегодня, 10:45

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу» оценил покупку «Зенитом» полузащитника «Брагантино» Джона Джона.

– Хорошо, Джон Джон. Ну, нужен был полузащитник, да?

– Ну у меня большие сомнения, что нужен был. Им нужен центральный полузащитник. После ухода Жерсона…

– Я так понимаю, что он может там сыграть.

– Ну, он игрок, тяготеющий к атаке, таких у «Зенита» предостаточно. Там есть Педро, Глушенков, Вендел, Мостовой. Но им нужен игрок в середине, чтобы чуть разгрузить Барриоса и Вендела.

  • 23-летний игрок в этом году провел за «РБ Брагантино» 2 матча, забил 3 гола. В 2025-м на счету Джона Джона были 51 игра, 13 голов и 11 ассистов за клуб.
  • По данным журналиста Ивана Карпова, сумма трансфера бразильца составит 18 миллионов евро плюс 4 миллиона бонусами.
  • «Зенит» сейчас на сборе в Катаре.

Еще по теме:
Трансферы бразильцев в «Зените» сравнили с явлением природы 19
Деменко – о Джоне: «Семак видел его моменты по видеокассетам, можно за 20 млн найти более именитых игроков» 5
Инсайдер уточнил сумму трансфера Джона Джона в «Зенит» 14
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Брагантино Зенит Джон Джон Генич Константин
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Что нового появилось на «Бомбардире»: рассказываем и ждем ваших отзывов!
22
«Большие сомнения»: Генич – о новом трансфере «Зенита»
10:45
Романцев: «Мне было легче совмещать клуб и сборную, чем Карпину»
10:12
Карасев рассказал, о чем говорил с Индзаги после матча
09:44
Клопп задумал создать новую лигу в Германии
09:37
5-кратный чемпион с «ПСЖ» оказался в Индонезии
09:29
Мусаев сообщил, сколько еще Кордоба будет восстанавливаться от травмы
08:59
2
Станкович – игроку «Спартака»: «Ты говно, тебя не должно здесь быть»
08:07
25
У игрока «Спартака» черная полоса: «Расстался с женой, вирус, травма»
07:45
11
Смерть экс-тренера сборной России, депрессия игрока «Спартака», 19-летний новичок «Зенита» и другие новости
01:43
Все новости
Все новости
Экс-динамовец Макаров подробно высказался о конфликте с Гусевым
10:59
1
«Крылья Советов» отправили Бобра обратно в Первую лигу
09:15
Мусаев сообщил, сколько еще Кордоба будет восстанавливаться от травмы
08:59
2
Романцев объяснил, почему закончил тренерскую карьеру в 51 год
08:57
7
Станкович – игроку «Спартака»: «Ты говно, тебя не должно здесь быть»
08:07
25
У игрока «Спартака» черная полоса: «Расстался с женой, вирус, травма»
07:45
11
Назван самый талантливый игрок «Зенита»
07:37
3
Бубнов сравнил Слуцкого и Карпина
01:20
1
Генич высказался об опоздании Вендела на сборы «Зенита»
01:00
2
Кавазашвили прокомментировал смерть Игнатьева
00:48
Бубнов проанализировал игру новичка «Спартака» Сауся: «Это не защитник»
00:36
3
Дивеев ответил, продолжает ли он мечтать о трансфере в Европу
00:12
1
ЦСКА озвучил бразильскому клубу цену на Алеррандро
Вчера, 23:59
2
«Нужно брать»: Генич одобрил интерес «Зенита» к форварду сборной России
Вчера, 23:48
12
Бубнов оценил слова Лещука о работе Карпина в «Динамо»
Вчера, 23:35
1
Шнякин одним словом описал трансфер Сауся в «Спартак»
Вчера, 23:23
5
«Актобе» рассматривает еще одного защитника из РПЛ
Вчера, 23:11
Макаров попрощался с «Динамо»
Вчера, 22:58
ЦСКА готов заплатить 9 миллионов за двух игроков «Партизана»
Вчера, 22:38
5
Агент Самошникова отреагировал на новость о депрессии у спартаковца
Вчера, 22:22
3
Генич – о трансфере «Спартака»: «Я в шоке»
Вчера, 22:10
10
Смолов: «Если мне нравится спускать джинсы, какая вам разница?»
Вчера, 21:52
2
Канчельскис высказался о смерти Игнатьева
Вчера, 21:44
Перепалка «Пари НН» и «Факела» из-за отмены товарищеского матча
Вчера, 21:35
1
Романцев дал совет Карседо, как не сойти с ума, тренируя «Спартак»
Вчера, 20:55
5
Пономарев оценил отказ ЦСКА от Сауся
Вчера, 20:44
6
Стало известно, где похоронят Бориса Игнатьева
Вчера, 20:33
Селюк согласился с Романцевым: «Российские игроки «Зенита» никому в Европе не нужны»
Вчера, 20:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 