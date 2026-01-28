Романцев: «Мне было легче совмещать клуб и сборную, чем Карпину»

Бывший тренер сборной России Олег Романцев вспомнил, как совмещал посты со «Спартаком».
«Мне было гораздо легче, чем Валерию Карпину. У меня «Спартак» и сборная практически одно и то же было – 12 человек играли из «Спартака». Мы и жили в Тарасовке, только просто называлось «сборная».
Сборная играть закончила, те же люди выходят играть, просто называются «Спартак», – рассказал Романцев на ютуб-канале «Спартак Шоу».
- Романцев тренировал Россию в 1994-1996 и 1998-2002 годах.
- Карпин в прошлом году тренировал и Россию, и «Динамо».
- В ноябре тренера в московском клубе сменил Ролан Гусев.
Источник: «Чемпионат»